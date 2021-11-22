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Звєрєв став переможцем Підсумкового турніру ATP

У фіналі був обіграний переможець минулого розіграшу Данило Медведєв.

Олександр Звєрєв
Фото: EPA/UPG
Олександр Звєрєв

У Турині завершився Підсумковий турнір АТР, у фіналі якого зустрілися друга та третя ракетки світу росіянин

Данило Медведєв
Фото: EPA/UPG
Данило Медведєв
 та німець Олександр Звєрєв відповідно.

Перемогу у двох сетах з однаковим рахунком 6:4 здобув Звєрєв.

Таким чином Медведєв не зміг захистити титул, завойований минулого року.

У свою чергу, Звєрєв вдруге у своїй кар'єрі став переможцем цього турніру. Вперше німецький тенісист здобув перемогу на Підсумковому турнірі АТР у 2018 році, у фіналі обігравши першу ракетку світу Новака Джоковича.

Обіграв Звєрєв серба і в Турині. Це сталося у півфіналі – 6:7 (4-7), 6:4, 6:3.

Зазначимо, що Новак не вигравав Підсумковий турнір АТР аж із 2015 року, коли він у фіналі обіграв Роджера Федерера.

Григорій МухінГригорій Мухін
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