У фіналі був обіграний переможець минулого розіграшу Данило Медведєв.

Фото: EPA/UPG Олександр Звєрєв

У Турині завершився Підсумковий турнір АТР, у фіналі якого зустрілися друга та третя ракетки світу росіянин

Фото: EPA/UPG Данило Медведєв

Перемогу у двох сетах з однаковим рахунком 6:4 здобув Звєрєв.

Таким чином Медведєв не зміг захистити титул, завойований минулого року.

У свою чергу, Звєрєв вдруге у своїй кар'єрі став переможцем цього турніру. Вперше німецький тенісист здобув перемогу на Підсумковому турнірі АТР у 2018 році, у фіналі обігравши першу ракетку світу Новака Джоковича.

Обіграв Звєрєв серба і в Турині. Це сталося у півфіналі – 6:7 (4-7), 6:4, 6:3.

Зазначимо, що Новак не вигравав Підсумковий турнір АТР аж із 2015 року, коли він у фіналі обіграв Роджера Федерера.