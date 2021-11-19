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На Підсумковому турнірі АТР визначився третій учасник півфіналу

Ним став Олександр Звєрєв.

На Підсумковому турнірі АТР визначився третій учасник півфіналу
Олександр Звєрєв
Фото: EPA/UPG

Німецький тенісист Олександр Звєрєв обіграв поляка Хуберта Хуркача у заключному турі групового етапу Підсумкового турніру ATP, який проходить у Турині – 6:2, 6:4.

Поєдинок тривав трохи більше години.

Це друга перемога Звєрєва на Підсумковому турнірі. Раніше Олександр переміг Маттео Берреттіні, який не дограв матч через травму. Гуркач зазнав третьої поразки на груповому етапі.

Таким чином, Звєрєв достроково посів друге місце у Червоній групі та у півфіналі зустрінеться з Новаком Джоковичем - олімпійський чемпіон проти лідера світового рейтингу.

Додамо, що перше місце в цій групі раніше забезпечив собі росіянин Данило Медведєв, і його заключний матч на груповому етапі проти італійця Янніка Сіннера представляв хіба що фінансовий інтерес.

Зрештою, у гарній боротьбі перемогу здобув росіянин - 6:0, 6:7(5-7), 7:6(8-6).

Його суперник по півфіналу визначиться сьогодні у поєдинку ще одного росіянина Андрія Рубльова та норвежця Каспера Рууда.

Григорій МухінГригорій Мухін
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