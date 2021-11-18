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Воротарка збірної Ірану подасть до суду після прохання принца Йорданії перевірити її стать

Зохре Коудаї обурена.

Зохре Коудаї
Фото: hurriyet.com.tr
Зохре Коудаї

Воротарка жіночої збірної Ірану Зохре Коудаї прокоментувала звернення президента Федерації футболу Йорданії (JFA) Алі бін аль-Хусейна, сина короля Йорданії Абдалли II Ібн Хусейна та одного з віцепрезидентів ФІФА, до Азійської футбольної конфедерації (AFC) з проханням перевірити її стать.

"Я подам до суду на Федерацію футболу Йорданії, – цитує Коудаї Hurriyet. - Я жінка. Це знущання".

Зазначимо, 25 вересня в матчі відбіркового турніру Кубка Азії жіноча збірна Ірану здобула перемогу над командою Йорданії (0:0, після пенальті - 4:2), що дозволило їй вийти у фінальну частину турніру.

Після зустрічі йорданська сторона засумнівалася, що голкіперка суперниць є жінкою.

Григорій МухінГригорій Мухін
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