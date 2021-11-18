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Українець Руденко проведе бій з ексчемпіоном світу Гасієвим у Сочі

Поєдинок пройде 25 грудня.

Українець Руденко проведе бій з ексчемпіоном світу Гасієвим у Сочі
Мурат Гассієв
Фото: Regnum

28-річний ексчемпіон світу у крузервейті за версіями IBF і WBA Мурат Гасієв 25 грудня в Сочі проведе бій у суперважкій вазі з українцем Андрієм Руденком. Про це повідомив промоутер росіянина Олексій Авсецін.

"Мурат Гассієв 25 грудня в Сочі проведе бій з Андрієм Руденком за пояс IBF Intercontinental", - заявив Авсецін в ефірі "Матч-ТВ".

На рахунку Гасієва 28 перемог і одна поразка від Олександра Усика на професійному рингу. Росіянин у жовтні 2020 року дебютував у суперважкій вазі і за цей час провів два успішні бої.

В активі 38-річного Руденка 34 перемоги та 5 поразок. Українець один раз уже боксував на території Росії – 2017 року Руденко в Москві програв Олександрові Повєткіну.

Григорій МухінГригорій Мухін
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