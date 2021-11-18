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Олександр Петраков став головним тренером національної збірної України з футболу

Члени Виконкому УАФ підтримали цю пропозицію одноголосно.

Олександр Петраков став головним тренером національної збірної України з футболу
Олександр Петраков
Фото: Павло Кубанов

Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні УАФ, йдеться у повідомленні Асоціації.

"Вношу пропозицію щодо призначення Петракова Олександра Васильовича головним тренером національної збірної команди України з футболу на строк до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року (тобто на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024)", - звернувся до членів Виконкому УАФ президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Члени Виконкому УАФ підтримали цю пропозицію одноголосно.

Павелко зазначив, що за час роботи Петракова збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. За цей час команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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