На кого може потрапити Україна під час жеребкування плей-оф ЧС-2022

Підлеглі Олександра Петракова пробиватимуться на Мундіаль через стикові матчі.

Збірна України встрибнула в останній вагон поїзда, що відходить, під назвою плей-оф, кінцевою станцією призначення якого є Чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Загалом таких "європасажирів" набралося 12.

Перед плей-оф відбудеться жеребкування, яке розподілить ці 12 збірних на три півфінальні групи - А, В, С.

У кожну з цих груп будуть включені по дві сіяні та несіяні команди.

До перших потрапили: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс.

До несіяних команд - Туреччина, Польща, Північна Македонія, УКРАЇНА, Австрія, Чехія.

Зазначимо, що команди Росії та України будуть розведені на цьому етапі. Таким чином, суперниками України по півфіналу можуть стати збірні Португалії, Шотландії, Італії, Швеції та Уельсу.

Жереб півфінальних груп відбудеться 26 листопада.

Переможці півфіналів у своїх групах зіграють фінали, які й визначать володарів 3 путівок на ЧС-2022.

Півфінали та фінали складатимуться з однієї гри.

Півфінали відбудуться 24 березня 2022 року, фінали – 29-го.

Нагадаємо, Європу на фінальному турнірі представлятимуть 13 команд. На першому етапі 10 переможців груп уже кваліфіковано на ЧС безпосередньо. На другому етапі через плей-оф відберуться ще 3 команди.