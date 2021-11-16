Збірна Англії встановила три рекордні досягнення у своїй історії

Фото: EPA/UPG Збірна Англії

Напередодні збірна Англії на мажорній ноті завершила відбіркову кампанію Чемпіонату світу-2022, розгромивши на виїзді збірну Сан-Марино – 10:0.

Таким чином команда Гарета Саутгейта довела кількість забитих за календарний рік голів до 52-х, що є історичним для неї досягненням.

Також збірна Англії встановила національні рекорди за кількістю перемог (15) та "сухих" матчів (14).

Крім того, перемога над Сан-Марино є для "Трьох левів" найбільшою виїзною в історії.

2021 – @England have won more games (15), scored more goals (52) and kept more clean sheets (14) in 2021 than in any other calendar year in their entire history. Records. pic.twitter.com/eX2q1RiRBP — OptaJoe (@OptaJoe) November 15, 2021

10 - @England's 10-0 victory over San Marino this evening is their biggest ever win in a competitive away match in their history. Unrelenting. — OptaJoe (@OptaJoe) November 15, 2021

У 2021 році підлеглі Саутгейта дійшли до фіналу Євро-2020, де поступилися збірній Італії в серії післяматчевих пенальті.

До цього англійці вперше та востаннє грали у фіналі європейського чи світового чемпіонатів у далекому 1966 році, коли стали переможцями домашнього чемпіонату світу.