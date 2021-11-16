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Збірна Англії встановила три рекордні досягнення у своїй історії

"Три Леви" провели найрезультативніший сезон.

Збірна Англії
Фото: EPA/UPG
Збірна Англії

Напередодні збірна Англії на мажорній ноті завершила відбіркову кампанію Чемпіонату світу-2022, розгромивши на виїзді збірну Сан-Марино – 10:0.

Таким чином команда Гарета Саутгейта довела кількість забитих за календарний рік голів до 52-х, що є історичним для неї досягненням.

Також збірна Англії встановила національні рекорди за кількістю перемог (15) та "сухих" матчів (14).

Крім того, перемога над Сан-Марино є для "Трьох левів" найбільшою виїзною в історії.

У 2021 році підлеглі Саутгейта дійшли до фіналу Євро-2020, де поступилися збірній Італії в серії післяматчевих пенальті.

До цього англійці вперше та востаннє грали у фіналі європейського чи світового чемпіонатів у далекому 1966 році, коли стали переможцями домашнього чемпіонату світу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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