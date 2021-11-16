Фото: EPA/UPG Гаррі Кейн

У підсумковому турі групи І відбірної кампанії Чемпіонату світу-2022 збірна Англії грала на виїзді проти Сан-Марино.

Перед підлеглими Гарета Саутгейта стояло суто формальне завдання виходу у фінальний турнір – не програти.

Чинні віцечемпіони Європи вирішили потішити вболівальників, забивши двозначну кількість голів - 10. Покером відзначився Гаррі Кейн.

Друге місце у групі та право зіграти стикові матчі автоматично перейшло до збірної Польщі, яка без Роберта Левандовського поступилася угорцям – 1:2.

Огляд матчу Сан-Марино - Англія.