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Англія відвантажила двозначну кількість "сухих" голів у підсумковому матчі кваліфікації ЧС-2022

Родоначальники футболу не помилували карликового Сан-Марино.

Гаррі Кейн
Фото: EPA/UPG
Гаррі Кейн

У підсумковому турі групи І відбірної кампанії Чемпіонату світу-2022 збірна Англії грала на виїзді проти Сан-Марино.

Перед підлеглими Гарета Саутгейта стояло суто формальне завдання виходу у фінальний турнір – не програти.

Чинні віцечемпіони Європи вирішили потішити вболівальників, забивши двозначну кількість голів - 10. Покером відзначився Гаррі Кейн.

Друге місце у групі та право зіграти стикові матчі автоматично перейшло до збірної Польщі, яка без Роберта Левандовського поступилася угорцям – 1:2.

Огляд матчу Сан-Марино - Англія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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