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Валентино Россі провів останню гонку в MotoGP

Легенда мотоспорту завершив виступи на професійному рівні.

Валентино Россі
Фото: EPA/UPG
Валентино Россі

42-річна легенда мотогонок Валентино Россі завершив виступи у MotoGP.

Гран-прі Валенсії стало останнім для італійця на цьому рівні, але Россі не виключає, що братиме участь у перегонах на витривалість.

Пілот "Ямахи" СРТ завершив свій останній етап у MotoGP на десятому місці.

Тисячі фанатів прощаються з Валентино Россі
Фото: EPA/UPG
Тисячі фанатів прощаються з Валентино Россі

Нагадаємо, що кар'єра Россі в MotoGP стартувала 2000 року. За цей час Валентино виступав за "Хонду", "Ямаху" та "Дукаті". Россі 7 разів ставав чемпіоном серії, виграв 89 гонок і 199 разів піднімався на подіум.

За кількістю титулів у "королівському" мотогоночному класі Россі поступається лише 8-разовому чемпіону Джакомо Агостіні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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