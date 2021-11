Валентино Россі провів останню гонку в MotoGP

👋4⃣6⃣ - Valentino Rossi🇮🇹 (@ValeYellow46) has crossed the chequered flag🏁 for the final time



9⃣ - World titles🏆

4⃣6⃣ - The famous number

1⃣1⃣5⃣ - Grand Prix wins

2⃣3⃣5⃣ - Grand Prix podiums

4⃣3⃣2⃣ - Grand Prix starts (1996-2021)



G.O.A.T.#GrazieVale #MotoGP