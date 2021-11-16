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Варшава пропонує заборонити Росії та Білорусі участь у спортивних змаганнях

Віцепрем'єр Польщі Петро Глинський також розглядав би можливість виключення Росії та Білорусії з багатьох міжнародних організацій.

Варшава пропонує заборонити Росії та Білорусі участь у спортивних змаганнях
Петро Глинський
Фото: polskatimes.pl

Віцепрем'єр Польщі Петро Глинський вважає, що через загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні Росію та Білорусь потрібно виключити з міжнародних організацій і заборонити їм участь у спортивних змаганнях.

"Якщо інша сторона нагнітає напругу, можуть виникнути жахливі ситуації, про які навіть не хочу говорити. Це логіка таких конфліктів. Ми можемо зіткнутися з дуже серйозними наслідками. Міжнародний тиск на ці два режими - білоруський і російський - має бути набагато сильнішим", - заявив Глинський в інтерв'ю Polska Times.

"Я навіть розглядав би можливість виключення Росії та Білорусії з багатьох міжнародних організацій, а також спортивних змагань, які для них є важливими", — зазначив віцепрем'єр

На початку листопада до кордону підійшли кілька тисяч мігрантів, які періодично намагаються прорвати загородження та потрапити на територію Польщі. Влада Польщі звинувачує в цьому білоруське керівництво, яке, як вважають у Варшаві, навмисно приймає мігрантів, щоб потім направити їх на кордон з Євросоюзом. За твердженнями польської сторони, у цій операції також бере участь Росія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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