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Жіноча збірна України закріпилася на першому місці у групі відбору Євробаскету-2023 після перемоги у Фінляндії

Матч відбувся в Гельсінкі та завершився перемогою українок – 77:71 (23:13, 17:18, 19:22, 18:18).

Фото: FIBA

Жіноча збірна України з баскетболу провела свій другий матч кваліфікації чемпіонату Європи-2023.

Черговими суперницями у групі В були фінські баскетболістки. Матч відбувся у Гельсінкі та завершився перемогою українок – 77:71 (23:13, 17:18, 19:22, 18:18).

Свої лідерські якості знову продемонструвала Аліна Ягупова (31+7 передач).

Після двох турів Україна одноосібно очолює турнірну таблицю.

Нагадаємо, у стартовому турі збірна України сенсаційно обіграла бронзового призера Олімпійських ігор-2020 збірну Франції – 90:71.

Григорій МухінГригорій Мухін
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