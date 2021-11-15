Матч відбувся в Гельсінкі та завершився перемогою українок – 77:71 (23:13, 17:18, 19:22, 18:18).

Фото: FIBA

Жіноча збірна України з баскетболу провела свій другий матч кваліфікації чемпіонату Європи-2023.

Черговими суперницями у групі В були фінські баскетболістки. Матч відбувся у Гельсінкі та завершився перемогою українок – 77:71 (23:13, 17:18, 19:22, 18:18).

Свої лідерські якості знову продемонструвала Аліна Ягупова (31+7 передач).

Після двох турів Україна одноосібно очолює турнірну таблицю.

Нагадаємо, у стартовому турі збірна України сенсаційно обіграла бронзового призера Олімпійських ігор-2020 збірну Франції – 90:71.