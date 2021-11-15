Одна з найдраматичніших розв'язок нинішньої відбірної кампанії Чемпіонату світу-2022 з футболу відбулася в європейській групі А, де в останньому турі в Лісабоні зійшлися збірні Португалії та Сербії.
Обидві команди гарантували собі перше-друге місця. Питання було лише в тому, хто напряму потрапить до фінального турніру, а на кого чекають матчі плей-оф.
У драматичній боротьбі вольову перемогу здобули серби – 2:1.
Показово, що капітан господарів Кріштіану Роналду не завдав жодного точного удару по воротах, провівши на полі всі 90 хвилин.
Це перший випадок у кар'єрі 36-річного португальця, коли він у відбірному матчі ЧС жодного разу не пробив у ворота.
Cristiano Ronaldo did not have a single shot on target against Serbia.— Squawka Football (@Squawka) November 14, 2021
It’s the first time in this World Cup qualifying campaign that he has not hit the target at least once. 😩 pic.twitter.com/7kn0mJV1jG
Нагадаємо, Роналду забиває за збірну Португалії 18 років поспіль.
Додамо, що до цього матчу за останні 28 років Португалія програла лише один із 39 домашніх відбіркових матчів ЧС - у 2008 році Данія виграла в Лісабоні 3:2, забивши вирішальні голи на 90-й і 92-й хвилинах.
😲 - Serbia🇷🇸 qualify for the 2022 @FIFAWorldCup thanks to a 2-1 win at Portugal🇵🇹— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 14, 2021
In the past 28 years, Portugal had lost only one of their 39 WC qualifiers at home.
In 2008, Denmark🇩🇰 won 3-2 in Lisbon. The Danes overturned a 2-1 deficit in the 90th and 92nd minute.#PORSRB