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Роналду встановив особистий антирекорд відбірної кампанії ЧС

Кріштіану поки що не гарантував своєї участі у фінальному турнірі.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Одна з найдраматичніших розв'язок нинішньої відбірної кампанії Чемпіонату світу-2022 з футболу відбулася в європейській групі А, де в останньому турі в Лісабоні зійшлися збірні Португалії та Сербії.

Обидві команди гарантували собі перше-друге місця. Питання було лише в тому, хто напряму потрапить до фінального турніру, а на кого чекають матчі плей-оф.

У драматичній боротьбі вольову перемогу здобули серби – 2:1.

Показово, що капітан господарів Кріштіану Роналду не завдав жодного точного удару по воротах, провівши на полі всі 90 хвилин.

Це перший випадок у кар'єрі 36-річного португальця, коли він у відбірному матчі ЧС жодного разу не пробив у ворота.

Нагадаємо, Роналду забиває за збірну Португалії 18 років поспіль.

Додамо, що до цього матчу за останні 28 років Португалія програла лише один із 39 домашніх відбіркових матчів ЧС - у 2008 році Данія виграла в Лісабоні 3:2, забивши вирішальні голи на 90-й і 92-й хвилинах.

Огляд матчу Португалія - Сербія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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