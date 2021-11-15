Кріштіану поки що не гарантував своєї участі у фінальному турнірі.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Одна з найдраматичніших розв'язок нинішньої відбірної кампанії Чемпіонату світу-2022 з футболу відбулася в європейській групі А, де в останньому турі в Лісабоні зійшлися збірні Португалії та Сербії.

Обидві команди гарантували собі перше-друге місця. Питання було лише в тому, хто напряму потрапить до фінального турніру, а на кого чекають матчі плей-оф.

У драматичній боротьбі вольову перемогу здобули серби – 2:1.

Показово, що капітан господарів Кріштіану Роналду не завдав жодного точного удару по воротах, провівши на полі всі 90 хвилин.

Це перший випадок у кар'єрі 36-річного португальця, коли він у відбірному матчі ЧС жодного разу не пробив у ворота.

Cristiano Ronaldo did not have a single shot on target against Serbia.



It’s the first time in this World Cup qualifying campaign that he has not hit the target at least once. 😩 pic.twitter.com/7kn0mJV1jG — Squawka Football (@Squawka) November 14, 2021

Нагадаємо, Роналду забиває за збірну Португалії 18 років поспіль.

Додамо, що до цього матчу за останні 28 років Португалія програла лише один із 39 домашніх відбіркових матчів ЧС - у 2008 році Данія виграла в Лісабоні 3:2, забивши вирішальні голи на 90-й і 92-й хвилинах.

😲 - Serbia🇷🇸 qualify for the 2022 @FIFAWorldCup thanks to a 2-1 win at Portugal🇵🇹



In the past 28 years, Portugal had lost only one of their 39 WC qualifiers at home.



In 2008, Denmark🇩🇰 won 3-2 in Lisbon. The Danes overturned a 2-1 deficit in the 90th and 92nd minute.#PORSRB — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 14, 2021

Огляд матчу Португалія - Сербія.