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У підсумковому турі європейського кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу-2020 у Севільї в очному протистоянні зійшлися претенденти на путівки від групи В збірні Іспанії та Швеції.

Господарі здобули мінімальну перемогу (1:0) і відправили скандинавів у стиковий турнір.

Однак "Тре Крунур" втратила лідера Златана Ібрагімовича на перший матч плей-оф: уже в компенсований час матчу швед грубо зіграв проти захисника збірної Іспанії Сесара Аспілікети, вдаривши його в спину. Інцидент не залишився поза увагою німецького арбітра Фелікса Бриха, який виписав Златану жовту картку, яка спричиняє автоматичну дискваліфікацію гравця на наступну зустріч.