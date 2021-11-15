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15-річний румун став наймолодшим гравцем в історії збірних

Енес Салі переписав історію футболу.

15-річний румун став наймолодшим гравцем в історії збірних
Енес Салі (другий справа)
Фото: EPA/UPG

Напередодні 15-річний атакувальний півзахисник Енес Салі дебютував за національну команду Румунії і став наймолодшим гравцем в історії збірних, повідомляє sport.ua.

Салі вийшов на заміну на 82-й хвилині поєдинку проти Ліхтенштейну (2:0) у груповому раунді кваліфікації Чемпіонату світу-2022, замінивши Андрея Івана.

Енес перевершив рекорд Мартіна Едегора, який дебютував за збірну Норвегії у кваліфікаційній грі Євро-2016 у 15 років і 301 день. Салі зробив це на 37 днів раніше.

Талановитий футболіст народився в Канаді, його батьки – турки, які народилися та виросли в Румунії. Енес міг представляти будь-яку з цих країн, але зупинився на Румунії.

Додамо, що у відбірковій групі J румуни зайняли третє місце, відставши на очко від команди Північної Македонії.

Григорій МухінГригорій Мухін
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