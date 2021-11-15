Чемпіон Франції зробив "Реалу" пропозицію про трансфер Луніна, - ЗМІ

4-разовий і чинний чемпіон Франції "Лілль" вийшов на "Реал" із пропозицією здійснити трансфер українського голкіпера Андрія Луніна, повідомляє todofichajes.com.

"Лілль" досі не знайшов гідної заміни Майку Меньяну, який із цього сезону успішно захищає ворота "Мілана".

У свою чергу Лунін перебуває у глибокому запасі "Реала", основним воротарем якого є 29-річний бельгієць Тібо Куртуа. Цього сезону українець не провів за "бланкос" жодного матчу.

Невідомо, йдеться про оренду чи оренду з правом викупу.

Лунін перейшов до "Реалу" влітку 2018 року з луганської "Зорі" за €8,5 млн. В основному українець поневірявся в Іспанії по орендах.

Контракт гравця з мадридським клубом розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону "Лілль" став чемпіоном Франції, випередивши ПСЖ на одне очко, перервав 9-річну гегемонію ПСЖ і "Монако" в чемпіонаті Франції. У поточному сезоні Les Dogues посідають 12-те місце в Лізі 1.

Після чотирьох турів групового етапу Ліги чемпіонів "Лілль" посідає друге місце у групі G.