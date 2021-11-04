Напередодні у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів "Реал" у Мадриді обіграв "Шахтар" – 2:1.
Незважаючи на два пропущені голи, голкіпер гостей Анатолій Трубін сміливо може записати цей поєдинок собі в актив.
У першому таймі за рахунку 0:0 Трубін здійснив яскравий сейв: відбив удар впритул від Луки Модрича.
Також УЄФА відзначив сейв воротаря "Мілана" Чіпріана Татарушану в матчі з "Порту" (1:1).
🔝 Sensational stops! Who did it best?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021
🇷🇴 Ciprian Tătăruşanu
🇺🇦 Anatolii Trubin@GazpromFootball | #UCLsaves | #UCL pic.twitter.com/sBc7huTqo8