Фото: calcioline.com Анатолій Трубін

Напередодні у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів "Реал" у Мадриді обіграв "Шахтар" – 2:1.

Незважаючи на два пропущені голи, голкіпер гостей Анатолій Трубін сміливо може записати цей поєдинок собі в актив.

У першому таймі за рахунку 0:0 Трубін здійснив яскравий сейв: відбив удар впритул від Луки Модрича.

Також УЄФА відзначив сейв воротаря "Мілана" Чіпріана Татарушану в матчі з "Порту" (1:1).