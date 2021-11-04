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УЄФА включив сейв Трубіна в матчі з "Реалом" у топ-2 ігрового дня Ліги чемпіонів

Лука Модрич не зміг пробити українського голкіпера.

Анатолій Трубін
Фото: calcioline.com
Анатолій Трубін

Напередодні у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів "Реал" у Мадриді обіграв "Шахтар" – 2:1.

Незважаючи на два пропущені голи, голкіпер гостей Анатолій Трубін сміливо може записати цей поєдинок собі в актив.

У першому таймі за рахунку 0:0 Трубін здійснив яскравий сейв: відбив удар впритул від Луки Модрича.

Також УЄФА відзначив сейв воротаря "Мілана" Чіпріана Татарушану в матчі з "Порту" (1:1).

Григорій МухінГригорій Мухін
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