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"Динамо" побило відразу три антирекорди українських клубів у єврокубках

Кияни надовго "засушили" гру.

"Динамо" побило відразу три антирекорди українських клубів у єврокубках
Фото: EPA/UPG

Напередодні "динамівці" Києва практично втратили перспективи на євровесну, програвши "Барселоні" (0:1) у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів.

Після цього поєдинку на НСК "Олімпійський" суха серія киян у єврокубках складає 547 хвилин, повідомляє sport.ua, що є новим антирекордом для українських клубів на євроарені. Востаннє "динамівці" забивали суперникам 21 лютого 2021-го, коли в 1/16 фіналу Ліги Європи здолали в гостях "Брюгге" - 1:0.

Тим часом кияни стали авторами ще одного антирекорду, обходячись без голів у Лізі чемпіонів 390 хвилин поспіль. Своє ж колишнє досягнення 29-річної давності "біло-сині" перевершили на 3 хвилини.

Крім того, "Динамо", ушосте поспіль поступившись іспанцям, продовжило безвиграшну серію з командами з цієї країни до 20 матчів (7 нічиїх і 13 поразок). Ця серія є рекордною не лише для самих киян, а й для всіх українських клубів. Останню вікторію над іспанськими клубами "динамівці" святкували ще 17 березня 1999-го, коли у чвертьфіналі ЛЧ взяли гору в рідних стінах над "Реалом" - 2:0, повідомляє видання.

Григорій МухінГригорій Мухін
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