"Барселона" викреслила киян з боротьби за плей-оф турніру.

"Динамо" на НСК "Олімпійський" у матчі 4-го раунду Ліги чемпіонів програло "Барселоні" – 0:1. Вирішальний гол на 70-й хвилині забив Ансу Фаті.

Таким чином, чемпіон України з одним очком в активі практично позбавив себе шансів виходу в плей-оф турніру.

Трохи більше шансів кияни мають на єврокубкову кампанію навесні, але для цього потрібно в останньому турі обігравати на виїзді "Бенфіку" (4 очки) і сподіватися на нічию лісабонців у матчі передостаннього туру проти "Барси" (6 очок).

А лідером групи Е зі 100-відсотковим результатом залишається "Баварія".

Зазначимо, що "Динамо" разом з "Мальме" та "Шахтарем" залишається клубом, який ще не вразив ворота суперника на груповій стадії ЛЧ сезону-2021/22.

Щоправда, "гірники" мають змогу змінити це сьогодні – підлеглі Роберто Де Дзербі в Мадриді зустрічаються з "Реалом".

Початок поєдинку о 19:45.

Оновлення. Огляд матчу "Динамо" - "Барселона".