Конте очолив "Тоттенгем"

"Тоттенгем" на офіційному сайті оголосив про призначення Антоніо Конте головним тренером команди.
Контракт із 52-річним італійським фахівцем підписано до 2023 року.
За свою кар'єру Конте на клубному рівні тренував "Сієну", "Ареццо", "Барі", "Аталанту", "Ювентус" і "Челсі".
Конте також працював зі збірною Італії.
Останнім місцем роботи Антоніо був міланський "Інтер", з яким він у сезоні-2020/21 виборов "скудетто".
Нагадаємо, за останні пів року це вже третій фахівець, який очолив "шпор" - у квітні "Тоттенгем" залишив Жозе Моуріньо, а напередодні був звільнений його співвітчизник Нуну Ешпіріту Санту.
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