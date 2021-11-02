Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
ГоловнаСпорт

Конте очолив "Тоттенгем"

Контракт із 52-річним італійським фахівцем підписано до 2023 року.

Антоніо Конте
Фото: "Тоттенгем"
Антоніо Конте

"Тоттенгем" на офіційному сайті оголосив про призначення Антоніо Конте головним тренером команди.

Контракт із 52-річним італійським фахівцем підписано до 2023 року.

За свою кар'єру Конте на клубному рівні тренував "Сієну", "Ареццо", "Барі", "Аталанту", "Ювентус" і "Челсі".

Конте також працював зі збірною Італії.

Останнім місцем роботи Антоніо був міланський "Інтер", з яким він у сезоні-2020/21 виборов "скудетто".

Нагадаємо, за останні пів року це вже третій фахівець, який очолив "шпор" - у квітні "Тоттенгем" залишив Жозе Моуріньо, а напередодні був звільнений його співвітчизник Нуну Ешпіріту Санту.

.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також