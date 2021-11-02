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Пляжним гандболісткам дозволили замінити бікіні на шорти

Поєдинок збірної Норвегії став резонансним.

Пляжним гандболісткам дозволили замінити бікіні на шорти
Фото: championat.com

Міжнародна федерація гандболу (IHF) переглянула дрес-код для пляжних гандболісток після скандалу зі збірною Норвегії в матчі Євро-2021, повідомляє championat.com.

Нагадаємо, у липні норвежки відмовилися виступати на турнірі в бікіні. На матч зі збірною Іспанії вони вийшли в шортах. За невідповідність форми спортивному регламенту команду оштрафували на 1500 євро – по 150 євро штрафу на кожну спортсменку. Подія спровокувала суперечки і всередині організації, і за її межами.

Згідно з новим рішенням IHF, за бажання пляжні гандболістки можуть виступати на змаганнях у шортах замість бікіні.

"Спортсменки повинні носити короткі штани зі щільною посадкою, а чоловіки - не надто мішкуваті шорти, які повинні залишатися на 10 сантиметрів вищими від надколінка", - йдеться в оновлених правилах.

Григорій МухінГригорій Мухін
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