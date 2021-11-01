Зоря створила один із найгучніших камбеків в історії українського футболу.

У рамках 13-го туру Української прем'єр-ліги у Харкові пройшла зустріч "Металіста 1925" та "Зорі".

Незважаючи на пропущений гол вже на 6-й хвилині, гості здобули нищівну перемогу – 6:1.

Дублем відзначився форвард гостей Олександр Гладкий.

Для 34-річного форварда луганчан цей дубль став 18-м у чемпіонатах України. Тим самим він повторив рекорд УПЛ, співвласниками якого є Марко Девіч, Сергій Ребров, Євген Селезньов та Андрій Ярмоленко, повідомляє sport.ua.

8 разів Олександр забивав по два м'ячі за гру, виступаючи за "Шахтар", 4 – за "Зорю", 3 – за "Карпати", по 1 – за "Харків", "Дніпро" та "Чорноморець".

Зазначимо, що на рахунку Гладкого немає жодного хеттрику у чемпіонатах України.

Огляд матчу "Металіст 1925" - "Зоря".