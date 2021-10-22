Напередодні "Зоря" здобула історичну першу для українських команд перемогу на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА.

У Софії підлеглі Віктора Скрипника здобули мінімальну перемогу над ЦСКА - 1:0.

Єдиний гол у матчі забив на 65-й хвилині форвард Аллах'яр Сайядманеш. 20-річний іранець з кута штрафного майданчика закрутив м'яч у дальній нижній кут воріт.

УЄФА відзначив гол орендованого у "Фенербахче" форварда "Зорі", включивши його в номінацію кращих за підсумками тижня.

Крім точного удару Сайядманеша, на нагороду також претендують голи півзахисників "Буде-Глімту" Патріка Берга у ворота "Роми" (6:1) і "Копенгагена" Пепа Біеля, який вразив ворота ПАОК (1:2).

Крім того, в номінацію потрапив колега Аллах'яра з чеського "Яблонця" Томаш Чванчара, який відзначився в поєдинку проти "Рандерса" (2:2).