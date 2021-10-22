Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
"Євросолідарність" набирає 15,7% у рейтингу партій, "Слуга народу" – 15,5%, – КМІС
"Євросолідарність" набирає 15,7% у рейтингу партій, "Слуга народу" – 15,5%, – КМІС
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
ГоловнаСпорт

Гол гравця "Зорі" номіновано на найкращий у турі Ліги конференцій

Луганчани здобули перемогу в столиці Болгарії.

Гол гравця "Зорі" номіновано на найкращий у турі Ліги конференцій
Аллахьяр Сайядманеш
Фото: ФК "Зоря"

Напередодні "Зоря" здобула історичну першу для українських команд перемогу на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА.

У Софії підлеглі Віктора Скрипника здобули мінімальну перемогу над ЦСКА - 1:0.

Єдиний гол у матчі забив на 65-й хвилині форвард Аллах'яр Сайядманеш. 20-річний іранець з кута штрафного майданчика закрутив м'яч у дальній нижній кут воріт.

УЄФА відзначив гол орендованого у "Фенербахче" форварда "Зорі", включивши його в номінацію кращих за підсумками тижня.

Крім точного удару Сайядманеша, на нагороду також претендують голи півзахисників "Буде-Глімту" Патріка Берга у ворота "Роми" (6:1) і "Копенгагена" Пепа Біеля, який вразив ворота ПАОК (1:2).

Крім того, в номінацію потрапив колега Аллах'яра з чеського "Яблонця" Томаш Чванчара, який відзначився в поєдинку проти "Рандерса" (2:2).

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також