Who scored the best goal on Matchday 3? 👀



⚽️ Allahyar Sayyadmanesh, @FCZoryaOfficial

⚽️ Patrick Berg, @Glimt

⚽️ Tomáš Čvančara, @FKJablonec

⚽️ Pep Biel, @FCKobenhavn @Heineken | #UECLGOTW | #UECL