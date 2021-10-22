Україна наблизилася до Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Напередодні матчами Ліги Європи і Ліги конференцій завершилися треті тури групових етапів єврокубкових турнірів.

Наші представники в Лізі чемпіонів "Динамо" і "Шахтар" після програшу "Барселоні" (0:1) і "Реалу" (0:5) відповідно не змогли поповнити заліковими балами таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Однак за наших грандів сказала своє вагоме, історичне слово луганська "Зоря", яка у виїзному поєдинку Ліги конференцій проти софійського ЦСКА здобула мінімальну перемогу (1:0) і принесла нам в таблицю 0,4 очка.

Таким чином, Україна зберегла своє 11-те місце і мінімально наблизилася до Росії, представники якої програли всі свої матчі: "Зеніт" поступився "Ювентусу" в ЛЧ (0:1), з таким самим рахунком "Локомотив" програв "Галатасараю" в Лізі Європи, а "Спартак" у цьому ж турнірі - "Лестеру" (3: 4).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 22 жовтня