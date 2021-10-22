У матчі третього туру групового етапу нового для УЄФА змагання - Ліги конференцій - луганська "Зоря" в Софії обіграла ЦСКА - 1:0.

Гол, який визначив долю матчу, на 65-й хвилині забив орендований у "Фенербахче" іранський форвард Аллах'яр Сайядманеш.

У першому таймі підлеглі Віктора Скрипника виглядали непереконливо, приділивши основну увагу захисту власних воріт, лише раз за 45 хвилин пробивши по воротах суперника, та й то невлучно.

Однак другу половину зустрічі гості провели значно гостріше і сміливіше, що в підсумку призвело до елегантного гола Аллах'яра, який може претендувати на найкращий у турі.

"Зоря" здобула історичну для українських команд першу перемогу на груповому етапі Ліги конференцій і з трьома очками залишила собі шанси на вихід у плей-оф турніру.

У наступному турі "Зоря" знову зіграє проти ЦСКА, але вже на своєму полі. Поєдинок відбудеться в четвер, 4 листопада, о 19:45 за київським часом.

Оновлення. Огляд матчу ЦСКА - "Зоря".