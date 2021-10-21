У третьому турі групи F Ліги чемпіонів у Манчестері відбулася зустріч "МанЮнайтед" і "Аталанти".
Легендарний "Олд Траффорд" вкотре став свідком вікопомної події.
У першому таймі господарі лише в перші 15 хвилин нагадували грізну бойову одиницю. Але пропустивши від Маріо Пашалича, швидко повернулися до звичного для останніх ігор стану - 0:1.
Другий гол Меріха Деміраля остаточно ввів команду Уле-Гуннара Сольск'яєра в ступор - 0:2.
У перерві норвезький коуч "червоних дияволів" провів виховну роботу. На другий тайм вони вийшли гранично мобілізованими, і вже на 53-й хвилині Маркус Решфорд забив перший м'яч у відповідь.
Відзначимо, цей гол став 300-м, забитим МЮ під керівництвом Сольск'яєра. Показово, що перший гол команди з Уле-Гуннаром також забив Маркус.
⚽️ 3️⃣0️⃣0️⃣ 🆙@MarcusRashford's cool finish brought up a landmark goal in Ole's reign 🙌#MUFC | #UCL— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2021
На 70-й хвилині Руслан Маліновський, який вийшов на заміну в бергамців, міг відновити статус-кво, але Девід Де Хеа парирував потужний удар українця з радіусу штрафного.
А через 5 хвилин своє вагоме слово сказав капітан манкуніанців Гарі Магвайр, замкнувши крос з правого флангу - 2:2.
Але це був ще не остаточний камбек.
На 81-й хвилині Кріштіану Роналду забив переможний гол, який нарешті дозволив "Юнайтед" піднятися на перше місце в групі (6 очок) цього розіграшу ЛЧ.
Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта".