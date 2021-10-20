Світоліна вперше з 2016 року не зіграє на Підсумковому турнірі WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) вперше з 2016 року не зіграє на Підсумковому турнірі WTA.
Це стало відомо після сенсаційної поразки на турнірі WTA 250 Tenerife Ladies Open від Марії Осоріо Серрано (№60 WTA) - 7:5, 3:6, 2:6.
27-річна українка втратила навіть математичні шанси кваліфікуватися в Мексику.
Нагадаємо, її найкращий результат на WTA Finals - перемога у 2018 році.
Підсумковий турнір WTA-2021 пройде з 10 по 17 листопада у Гвадалахарі.
Biggest win of her career ✨— wta (@WTA) October 20, 2021
🇨🇴 @CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb