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Світоліна вперше з 2016 року не зіграє на Підсумковому турнірі WTA

На Канарах українка втратила останні шанси.

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) вперше з 2016 року не зіграє на Підсумковому турнірі WTA.

Це стало відомо після сенсаційної поразки на турнірі WTA 250 Tenerife Ladies Open від Марії Осоріо Серрано (№60 WTA) - 7:5, 3:6, 2:6.

27-річна українка втратила навіть математичні шанси кваліфікуватися в Мексику.

Нагадаємо, її найкращий результат на WTA Finals - перемога у 2018 році.

Підсумковий турнір WTA-2021 пройде з 10 по 17 листопада у Гвадалахарі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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