Головний тренер "Шахтаря" не сумує після розгрому від "Реала"

За словами Де Дзербі - це не найстрашніше в його кар'єрі.

"Шахтар" поступово привчає до розгромних домашніх поразок у Лізі чемпіонів. До торішнього 0:6 від "Боруссії" М напередодні додалися 0:5 від "Реала".

Однак керманич донецького клубу Роберто Де Дзербі не сумує через фіаско.

"Це не найжахливіша поразка в моїй кар'єрі. Насправді я повинен приймати рішення, як буде грати моя команда до початку матчу, але іноді у тренера виникають ситуації, коли він може програти.

Моя команда намагалася показати свій футбол, і перший тайм вийшов непоганим. У першій ситуації, коли ми пропустили перший гол від Бензема, був чистий офсайд. Правило, за яким він був забитий - неправильне. У другому таймі Вінісіус відразу забив другий гол, і після цього матч став складнішим для нас", - заявив Де Дзербі на післяматчевій пресконференції.

"Я не хочу багато говорити по першому голу, тому що мадридський "Реал" зіграв дуже добре. Коли "Реал" грає як справжній "Реал", то проти нього складно будь-якому клубу. І все ж правило, за яким був забитий перший м'яч, я вважаю неправильним, як і в ситуації в матчі Франція - Іспанія, де був схожий м'яч Мбаппе. Неправильно те, що м'яч був записаний як автогол Кривцова", - переконаний коуч гірників.

"Відсутність Степаненка в стартовому складі? Ми вирішили, що будуть грати два півзахисники Майкон і Алан Патрік. Коли ми починали розвивати атаки, то Майкон грав нижче, а Алан вище. Через це було прийнято таке рішення.

Слова в перерві матчу? Я сказав, що ми грали добре в першому таймі і щоб ми продовжували грати в такому ж стилі, не опускаючи рук. Ми втрачали занадто багато м'ячів, особливо в півзахисті, де зіграли Тете, Манор Соломон і Алан, за рахунок чого "Реал" організовував контратаки", - зазначив італійський фахівець.

"Коли Вінісіус забив два м'ячі, я помітив, що кілька футболістів опустили руки, і це єдине, що мені сильно не сподобалося. Я просив у перерві, щоб не опускали рук, але в підсумку отримали такий результат. Одна річ - програти 0:2, інша - програти 0:5. Я не хочу, щоб у команди вийшли такі важкі результати.

Чи зіграла роль відсутність Матвієнка? Якби Матвієнко почувався добре, то він сьогодні грав би. Крапка. Для нас Матвієнко - ключовий гравець, і той гравець, який грав сьогодні на його місці, зіграв добре. Звичайно, для нас це велика різниця - є Матвієнко на поле і коли його немає", - додав Де Дзербі.

"Шахтар" потрапив під злий "Реал" після поразки від "Шерифа"? Я вважаю, що сьогодні багато хто з моїх гравців зіграв добре. Ви, журналісти, звертаєте більше уваги на остаточний результат, але я як тренер повинен звертати увагу на все. Я не можу забути все те, що я побачив в першій таймі і потім у другому.

Останній сезон, коли я тренуватиму "Шахтар", команда гратиме в Лізі чемпіонів зовсім по-іншому. І той сезон, який буде для мене останнім, "Шахтар" гратиме як один з лідерів Ліги чемпіонів", - підсумував головний тренер "Шахтаря".