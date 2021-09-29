У стартовому поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" приймав "Інтер".

Як і два попередні протистояння між цими командами, цей матч завершився нульовою нічиєю.

У першому таймі суперники продемонстрували змістовний і якісний футбол, по черзі створюючи небезпечні моменти. При цьому більш якісні були на рахунку гостей - поперечина від Ніколо Барелли і постріл у зеніт з трьох метрів від Едіна Джеко.

У другій половині зустрічі "гірники" до 85-ї хвилини міцно володіли як ігровою, так і територіальною перевагою. В одному з епізодів лише підставлена на лінії воріт нога Стефана де Врея врятувала Nerazzurri від пропущеного гола після удару Педріні.

Але підсумкова п'ятихвилинка була присвячена бенефісу Андрія Пятова. Спочатку 37-річний голкіпер "Шахтаря" витягнув м'яч після обвідного пострілу Хоакіна Корреа. А через 15 секунд урятував команду після подачі "Інтером" кутового і удару головою того-таки де Врея.

По одному очку після двох матчів і без забитих голів - у обох команд великі проблеми з виходом у плей-оф.

Оновлення. У другому матчі групи D "Шериф" вирішив не зупинятися на двох забитих м'ячах "Шахтарю" і забив стільки само "Реалу", причому зробив це в Мадриді й отримав навзаєм лише один гол.

Цей результат ще більше ускладнює "гірникам" перспективу продовження єврокампанії навесні. Підлеглим Де Дзербі слід узяти як мінімум три очки у двох стикових матчах з "Реалом" у 3-му і 4-му турах групового турніру.

Огляд матчу "Шахтар" - "Інтер".

Огляд матчу "Реал" - "Шериф".