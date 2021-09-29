"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
ГоловнаСпорт

"Шахтар" відкрив рахунок очок у Лізі чемпіонів нинішнього сезону (оновлено)

Але не відкрив рахунок голів.

"Шахтар" відкрив рахунок очок у Лізі чемпіонів нинішнього сезону (оновлено)
Роберто Де Дзербі і Сімоне Індзагі згадали часи Серії А
Фото: EPA/UPG

У стартовому поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" приймав "Інтер".

Як і два попередні протистояння між цими командами, цей матч завершився нульовою нічиєю.

У першому таймі суперники продемонстрували змістовний і якісний футбол, по черзі створюючи небезпечні моменти. При цьому більш якісні були на рахунку гостей - поперечина від Ніколо Барелли і постріл у зеніт з трьох метрів від Едіна Джеко.

У другій половині зустрічі "гірники" до 85-ї хвилини міцно володіли як ігровою, так і територіальною перевагою. В одному з епізодів лише підставлена на лінії воріт нога Стефана де Врея врятувала Nerazzurri від пропущеного гола після удару Педріні.

Але підсумкова п'ятихвилинка була присвячена бенефісу Андрія Пятова. Спочатку 37-річний голкіпер "Шахтаря" витягнув м'яч після обвідного пострілу Хоакіна Корреа. А через 15 секунд урятував команду після подачі "Інтером" кутового і удару головою того-таки де Врея.

По одному очку після двох матчів і без забитих голів - у обох команд великі проблеми з виходом у плей-оф.

Оновлення. У другому матчі групи D "Шериф" вирішив не зупинятися на двох забитих м'ячах "Шахтарю" і забив стільки само "Реалу", причому зробив це в Мадриді й отримав навзаєм лише один гол.

Цей результат ще більше ускладнює "гірникам" перспективу продовження єврокампанії навесні. Підлеглим Де Дзербі слід узяти як мінімум три очки у двох стикових матчах з "Реалом" у 3-му і 4-му турах групового турніру.

Огляд матчу "Шахтар" - "Інтер".

Огляд матчу "Реал" - "Шериф".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також