"Кривбас" жорстко відреагував на звинувачення "Металіста"

Керівництво "Кривбасу" відреагувало на невдоволення "Металіста" огорожею в гостьовому секторі під час матчу Першої ліги в Кривому Розі.

Нагадаємо, харків'яни заявили, що "Кривбас" "перетворив гостьову трибуну в концтабір".

"ФК "Кривбас" відверто здивований заявою генерального директора ФК "Металіст" Олександра Ворошилова, яка з’явилася на офіційному сайті харківського клубу про нібито обурливі умови перебування їхніх уболівальників на стадіоні "Гірник" на матчі 10 туру Першої ліги ПФЛ, і вважає за необхідне висловити свою думку щодо тих подій.

20 вересня "Кривбас" отримав офіційного листа від "Металіста" за підписом того самого генерального директора харків’ян Олександра Ворошилова, де було вказано, що клуб не організовує виїзду вболівальників на матч між командами 26 вересня.

Таким чином, ФК "Кривбас", згідно з регламентом змагань у Першій лізі, мав право не допускати на стадіон уболівальників "Металіста", які могли прибути на матч самостійно. Тим паче, наш клуб мав негативний досвід минулого сезону, коли неорганізовані вболівальники МФК "Металург" зламали огорожу та намагалися зірвати гру. Тоді офіційні представники запорізького клубу повністю зняли із себе відповідальність за своїх ультрас", - йдеться в офіційній заяві пресслужби "Кривбасу".

"У п’ятниця після отримання інформації від самих ультрас про намір близько 200 харківських уболівальників приїхати до Кривого Рогу, враховуючи давні дружні стосунки між активними фанатами клубу, ФК "Кривбас" після консультацій з ПФЛ і правоохоронними органами самостійно вирішив розв'язати проблему та прийняв рішення допустити їх на стадіон.

ФК "Кривбас" очікував аншлагу на матчі, тому за добу до гри гостьовий сектор було збільшено у три рази саме для прийдешнього матчу. Але варто зауважити, що ця трибуна була змонтована ще в серпні 2021 року через реконструкцію старої трибуни, а не спеціально перед візитом уболівальників з Харкова. І вже наступного дня ця трибуна частково демонтована для встановлення на цьому місці вежі освітлення в рамках реконструкції стадіону "Гірник", - уточнює клубна пресслужба.

"У день гри на передматчевій нараді офіційні представники ФК "Металіста" ще раз наголосили, що вони КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ допуску їхніх уболівальників на стадіон, і заявили, що не відповідатимуть за присутніх на матчі ультрас.

Перед грою представники фанів із Харкова мали можливість ознайомитися з трибуною, і в них не виникло жодних запитань або заперечень щодо умов перебування на місцях для гостей. Вони без перешкод потрапили на гостьову трибуну і розвісили за допомогою працівників стадіону банери, а також увесь матч були в діалозі з керівництвом клубу", - зазначено в заяві.

"До речі, хочемо звернути увагу керівництва ФК "Металіст", що після того, як керівництво ФК "Кривбас" взяло на себе відповідальність за харківських вболівальників, штраф за ті фаєри, які палили ультрас "Металіста" під час матчу, згідно з регламентом, буде платити саме наш клуб", - зауважили в "Кривбасі".

"Після гри представники вболівальників з Харкова подякували керівництву ФК "Кривбас" за допомогу та ввічливе ставлення і пообіцяли донести свою думку про заяву ФК "Металіст" до керівництва свого клубу. Цікаво, що генеральний директор харків’ян, який підписав заяву, навіть не був на матчі у Кривому Розі.

Стосовно "порушення етики, моралі та прав вільних громадян" та порівняння гостьової трибуни з "концтабором", хочемо зауважити таке. Гостьові трибуни з огорожею є майже на всіх стадіонах країни та світу. Має таку трибуну з триметровим парканом і ОСК "Металіст". Але через масштаби стадіону в Харкові він не такий помітний, як на стадіоні "Гірник", і ніхто з керівництва харків’ян не переймається тим, що гості їхнього клубу перебувають у "клітці".

ФК "Кривбас" завжди висловлює свою повагу до суперників і їхніх уболівальників, тому ми проти навішування ярликів і безглуздих обвинувачень, особливо коли це робиться поза очі, вже після матчу та після запевнень про відсутність зауваження до умов перебування на стадіоні у Кривому Розі", - підсумували в "Кривбасі".

ФК «Металіст» у неділю заслужено переміг, але це не дає право зневажати ФК «Кривбас» і безпідставно звинувачувати в неповажному ставленні до вболівальників клуб і його керівництво.