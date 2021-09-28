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Усик злетів на друге місце в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагових категорій

Вище тільки Сауль Альварес.

Усик злетів на друге місце в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагових категорій
Олександр Усик
Фото: Дар'я Ісаєва/"Спорт Експрес"

Новоспечений чемпіон світу WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) після блискучої і для багатьох несподіваної перемоги над британцем Ентоні Джошуа (25-2, 22 КО) злетів у рейтингу кращого боксера планети незалежно від вагових категорій (P4P - pound for pound) на друге місце за версією The Ring і DAZN.

Вище від українця розташувався лише найбільш касовий боксер сучасності, мексиканець Сауль Альварес (56-1-2 (38 КО).

У топ-10 також входить Василь Ломаченко (15-2, 11 КО), який посідає восьме (DAZN) і дев'яте місця (The Ring).

Нагадаємо, вже відомий наступний суперник Усика - відповідно до умов контракту, Олександру належить провести реванш з Джошуа.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Фото: Марк Робінсон/MATCHROOM BOXING
Олександр Усик і Ентоні Джошуа

Григорій МухінГригорій Мухін
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