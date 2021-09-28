​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
​У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Країна невизначеності: Німеччина без Меркель
Країна невизначеності: Німеччина без Меркель
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
ГоловнаСпорт

На тенісному турнірі в Чикаго пройшло українське дербі

Катерина Козлова зустрічалася з Мартою Костюк.

На тенісному турнірі в Чикаго пройшло українське дербі
Катерина Козлова
Фото: WTA

На турнірі WTA Chicago Fall Tennis Classic у рамках 1/32 фіналу пройшло українське дербі між Катериною Козловою (№140 WTA) і Мартою Костюк (№57 WTA).

Перші два сети співвітчизниці поділили: 7:6 (7-2) на користь Катерини і 6:3 на користь Марти, а вирішальну партію в одні ворота виграла Козлова - 6:0.

Матч тривав 2 години і 8 хвилин.

Додамо, що на шляху до 1/8 фіналу Катерині довелося успішно подолати ще два кваліфікаційні раунди турніру. У першому українка обіграла у двох сетах з однаковим рахунком 6:4 господарку турніру Ніколь Мелікор, а в другому пройшла представницю Австралії Присциллу Хон - 6:2, 6:7, 6:3.

За право зіграти у чвертьфіналі Козлова посперечається з переможницею пари Габріела Рузі (Румунія) - Каміла Джорджі (Італія).

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також