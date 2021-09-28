На тенісному турнірі в Чикаго пройшло українське дербі

На турнірі WTA Chicago Fall Tennis Classic у рамках 1/32 фіналу пройшло українське дербі між Катериною Козловою (№140 WTA) і Мартою Костюк (№57 WTA).

Перші два сети співвітчизниці поділили: 7:6 (7-2) на користь Катерини і 6:3 на користь Марти, а вирішальну партію в одні ворота виграла Козлова - 6:0.

Матч тривав 2 години і 8 хвилин.

Додамо, що на шляху до 1/8 фіналу Катерині довелося успішно подолати ще два кваліфікаційні раунди турніру. У першому українка обіграла у двох сетах з однаковим рахунком 6:4 господарку турніру Ніколь Мелікор, а в другому пройшла представницю Австралії Присциллу Хон - 6:2, 6:7, 6:3.

За право зіграти у чвертьфіналі Козлова посперечається з переможницею пари Габріела Рузі (Румунія) - Каміла Джорджі (Італія).