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"Арсенал" виграв 600-й матч в Англійській прем'єр-лізі

"Каноніри" лише за одну перемогу від "Челсі".

"Арсенал" виграв 600-й матч в Англійській прем'єр-лізі
"Арсенал"
Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі недільної програми 6-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Емірейтс" відбулося дербі Північного Лондона між "Арсеналом" і "Тоттенгемом".

Матч завершився перемогою "Арсеналу" - 3:1.

Ця перемога стала для "канонірів" 600-ю в АПЛ. Більше перемог тільки у двох клубів - земляків з "Челсі" (601) і лідера ще на довгі роки "Манчестера Юнайтед" (691).

Додамо, що підопічні Мікеля Артети здобули в нинішньому сезоні АПЛ третю перемогу поспіль і наздогнали той самий "Тоттенгем" у турнірній таблиці - у обох клубів по 9 очок.

Зазначимо, що ситуація в чемпіонаті вкрай гостра. "Ліверпуль" (14 очок) відокремлює від 6-го місця всього 2 очки. А якщо сьогодні "Брайтон" обіграє в підсумковому матчі туру "Кристал Пелас", то скромний клуб з курортного міста очолить таблицю.

Григорій МухінГригорій Мухін
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