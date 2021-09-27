"Каноніри" лише за одну перемогу від "Челсі".

У підсумковому матчі недільної програми 6-го туру Англійської прем'єр-ліги на "Емірейтс" відбулося дербі Північного Лондона між "Арсеналом" і "Тоттенгемом".

Матч завершився перемогою "Арсеналу" - 3:1.

Ця перемога стала для "канонірів" 600-ю в АПЛ. Більше перемог тільки у двох клубів - земляків з "Челсі" (601) і лідера ще на довгі роки "Манчестера Юнайтед" (691).

Додамо, що підопічні Мікеля Артети здобули в нинішньому сезоні АПЛ третю перемогу поспіль і наздогнали той самий "Тоттенгем" у турнірній таблиці - у обох клубів по 9 очок.

Зазначимо, що ситуація в чемпіонаті вкрай гостра. "Ліверпуль" (14 очок) відокремлює від 6-го місця всього 2 очки. А якщо сьогодні "Брайтон" обіграє в підсумковому матчі туру "Кристал Пелас", то скромний клуб з курортного міста очолить таблицю.