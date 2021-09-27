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Британський уряд налаштований на війну з букмекерськими конторами

Чиновники хочуть заборонити рекламу контор на футбольних поєдинках.

Партнери поздоровляють Андрія Ярмоленка з успіхом
Фото: EPA/UPG
Партнери поздоровляють Андрія Ярмоленка з успіхом

Британський уряд збирається заборонити футбольним клубам розміщувати спереду на футболках логотипи букмекерських контор, повідомляє fapl.ru з посиланням на Daily Mail.

Відповідне рішення може набути чинності вже взимку.

Воно може зачепити дев'ять клубів з Англійської прем'єр-ліги і шість з Чемпіоншипу, чиї контракти з букмекерськими конторами сумарно приносять їм близько 100 млн фунтів за сезон.

Також обговорюється заборона розміщувати рекламу букмекерських контор на стадіонних щитах і в телевізійному ефірі, але ймовірність цього не така висока.

Нині 19 з 20 клубів АПЛ, а також 15 з Чемпіоншипу тим чи іншим чином співпрацюють з букмекерськими конторами.

Григорій МухінГригорій Мухін
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