Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
ГоловнаСпорт

На пресконференції перед боєм з Джошуа Усик відповідав на всі запитання українською мовою

Уже в третьому своєму поєдинку Олександр може завоювати пояс у суперважкій ваговій категорії.

Олександр Усик
Фото: Facebook
Олександр Усик

У ніч на 26 вересня в Лондоні пройде бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і колишнім королем важкої ваги, а нині офіційним претендентом за версією WBO Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Напередодні відбулася пресконференція.

Усик на всі питання відповідав виключно українською мовою.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також