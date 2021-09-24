Уже в третьому своєму поєдинку Олександр може завоювати пояс у суперважкій ваговій категорії.

Фото: Facebook Олександр Усик

У ніч на 26 вересня в Лондоні пройде бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і колишнім королем важкої ваги, а нині офіційним претендентом за версією WBO Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Напередодні відбулася пресконференція.

Усик на всі питання відповідав виключно українською мовою.