У ніч на 26 вересня в Лондоні пройде бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і колишнім королем важкої ваги, а нині офіційним претендентом за версією WBO Олександром Усиком (18-0, 13 КО).
Напередодні відбулася пресконференція.
Усик на всі питання відповідав виключно українською мовою.
🗣️ "Every fight makes history, this will make another step" - @usykaa #JoshuaUsyk pic.twitter.com/8nMsDchzD1— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021