Джошуа визнав український стиль боксу

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) дав підсумкову пресконференцію перед боєм з колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, а тепер офіційним претендентом за версією WBO Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Британець висловив свою повагу українській боксерській школі.

"Мені дуже подобаються український стиль і українці. Володимир Кличко - феноменальний чемпіон, я дуже поважаю його за те, що він запросив мене у свій тренувальний табір", - цитує Джошуа Matchroom.

"Мені подобається Анатолій Ломаченко, він теж феноменальна людина. Він залишається поза камерами, але він дуже досвідчений. Він дійсно любить бокс", - зазначив чемпіон.

Бій між Усиком і Джошуа відбудеться в ніч на неділю, 26 вересня. Орієнтовний початок бою о 01:00 за Києвом.