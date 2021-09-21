Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком

£15 млн - це не та сума, на яку раніше розраховував AJ від поєдинку з Ф'юрі.

Чинний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа за поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком отримає гонорар у розмірі £ 15 млн (приблизно € 17,5 млн), повідомляє Mirror.

Українець і англієць проведуть поєдинок у Лондоні в ніч з 25 на 26 вересня.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк назвав гонорар Усика за цей бій.

34-річний Усик виступає в професійному боксі з 2013 року. Останній поєдинок український спортсмен провів у жовтні 2020 року, перемігши британця Дерека Чісору одностайним рішенням суддів. На рахунку Олександра 18 перемог (у тому числі 13 нокаутом) у 18 боях.

31-річний Джошуа виграв 24 поєдинки (22 - нокаутом) при одній поразці.