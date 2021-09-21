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Конфронтація посилюється: Луческу заборонив своїм гравцям підходити до трибун з уболівальниками

Чекаємо на відповідь фанів "Динамо".

Конфронтація посилюється: Луческу заборонив своїм гравцям підходити до трибун з уболівальниками
Мірча Луческу
Фото: ФК "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заборонив своїм гравцям підходити до фанів після матчу і дякувати за підтримку, повідомляє xsport.ua з посиланням на програму "Циганик Live".

Причиною рішення став інцидент на трибунах НСК "Олімпійський" під час поєдинку УПЛ "Динамо" - "Олександрія" (1:0).

Нагадаємо, конфлікт між уболівальниками й організованою фанатської групою переріс у бійку.

У результаті Національна поліція відкрила кримінальну справу через напад ультрас "Динамо" на звичайних уболівальників, а КДК УАФ порушив дисциплінарну справу щодо київського клубу.

"Динамо" визнало дії власних фанатів неадекватними.

Через цей інцидент матч 10-го туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар" може пройти без глядачів.

Додамо, що всім відомо про взаємну неприязнь коуча і ультрас "Динамо". Після такого рішення Луческу конфронтація сторін може вийти на новий рівень.

Чекати залишилося недовго - вже завтра на НСК "Олімпійський" відбудеться матч за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем".

Григорій МухінГригорій Мухін
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