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Беленюк відповів на питання, чи може спорт бути поза політикою

Олімпійський чемпіон поміркував на навколоспортивні теми.

Беленюк відповів на питання, чи може спорт бути поза політикою
Жан Беленюк
Фото: Facebook

Єдиний український олімпійський чемпіон Токіо-2020, борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що спорт не перебуває поза політикою.

"Можливо, мені й іншим спортсменам дуже хочеться, щоб спорт був поза політикою. Поняття "спорт" є різним. Спорт є тоді, коли людина вийшла з дому і пробігла крос, і спорт є тоді, коли людина є представником держави і їде на Олімпійські ігри.

Олімпійські ігри - максимально політизовані змагання. Деякі країни вкладають просто неймовірні гроші, не гребуючи ні підмінами допінг-проб, ні підкупом спортсменів і суддів для того, щоб піднятися в цій медальній історії на вищий щабель", - заявив Беленюк в інтерв'ю hromadske.

"Для деяких країн спорт є суттєвим важелем для пропаганди. Дуже хорошим прикладом є Олімпійські ігри-1936 нацистської Німеччини.

Можна хотіти того, щоб усе було поза політикою, але в контексті Олімпіади, коли піднімається прапор і грає гімн, робиться все для того, щоб один спортсмен завоював саме перше місце, а не друге і не третє. Як спорт може бути поза політикою?" - вважає народний депутат.

Нагадаємо, Беленюк отримав нове військове звання та нагородний пістолет за “золото” на Олімпіаді.

Григорій МухінГригорій Мухін
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