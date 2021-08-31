Український паралімпієць пояснив відмову від фото з росіянами

"Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України".

Український бігун Ігор Цвєтов, який виграв срібну нагороду на Паралімпіаді на дистанції 100 метрів, пояснив, чому відмовився від фото з іншими медалістами - представниками Росії.

Цвєтов дав зрозуміти, що це його громадянська позиція.

"Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, срібний призер Паралімпіади в Токіо Цвєтов відмовився від фото з представниками РФ. Ті запропонували українцю зробити спільне фото на п'єдесталі, але Цвєтов залишився стояти осторонь.

Через вчинок українського паралімпійця депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев заявив, що "українських атлетів просто залякали".

У Паралімпійському комітеті Росії припустили, що Цвєтов прийняв таке рішення через обмеження на Паралімпійських іграх, в тому числі дотримання соціальної дистанції.

Нагадаємо, лідерка української легкоатлетичної збірної Ярослава Магучіх після фіналу Олімпійських ігор-2020 зробила спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене. У Токіо Ласіцкене виграла "золото" в стрибках у висоту, а Магучіх - "бронзу".

Через цю світлину Магучіх викликали в Міністерство оборони для розмови з заступницею міністра Ганною Маляр.

Магучіх по поверненню в Україну заявила, що фото з росіянкою не мало політичної позиції. Олімпійська призерка, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України, запевнила, що дуже шанує "воїнів, які змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені". Вона подякувала прихильникам і додала, що хейт у соцмережах - "це досвід для мене, який зробить для мене сильнішою".