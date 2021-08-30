Слідом за голкіперами і провідний форвард збірної України може пропустити найближчі відбіркові матчі ЧС-2022

Яремчук не зіграв за "Бенфіку" в чемпіонаті Португалії через високу температуру.

Перед найближчими відбірковими матчами Чемпіонату світу-2022 збірна України може понести чергові втрати.

Форвард "Бенфіки" Роман Яремчук не потрапив в заявку "Бенфіки" на матч чемпіонату Португалії проти "Тондела" (2:1).

Як повідомляє Meta-ratings, у 25-річного українця піднялася температура через щеплення від коронавіруса

З цієї причини форварду заборонено брати участь в тренувальному процесі. Участь гравця в іграх збірної буде залежати від його подальшого самопочуття.

Раніше стало відомо, що ще один форвард Артем Довбік покинув розташування національної команди через травму ребра.

Нагадаємо, в осінніх матчах збірної через травми не візьмуть участь голкіпери Георгій Бущан і Анатолій Трубін.

Матч Казахстан - Україна відбудеться післязавтра, 1 вересня, в Нур-Султана. Початок - о 17:00 за Києвом.