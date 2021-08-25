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Петраков запросив асистента Луческу до тренерського штабу збірної України

Олег Гусєв, можливо, працюватиме в національній команді.

Петраков запросив асистента Луческу до тренерського штабу збірної України
Олег Гусєв
Фото: 1927.kiev.ua

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков запросив асистента головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу Олега Гусєва в тренерський штаб національної команди України, повідомляє 1927.kiev.ua.

Петраков хоче бачити легенду "Динамо" серед своїх помічників, оскільки кістяк футболістів національної команди - "динамівський", а Гусєв - авторитетна постать.

Повідомляють, що Луческу вже знає про пропозицію для Гусєва, проте відпускати помічника напередодні старту в Лізі чемпіонів не збирається, повідомляє meta-ratings.com.ua. 

Правда, румунський фахівець готовий до компромісу. Він може піти назустріч УАФ, якщо Гусєв працюватиме у збірній за сумісництвом.

Зазначимо, в такому амплуа в молодіжній збірній Хорватії працює інший помічник Луческу - Огнен Вукоєвич.

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