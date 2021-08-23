Помічник Шевченка увійде до тренерського штабу Петракова в збірній України

Легендарний "динамівець" Олександр Шовковський увійде до тренерського штабу в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова.

"Уже сформував тренерський штаб повністю. Ті, з ким я працював, плюс Олександр Шовковський. Ще одне місце в мене залишилося. Буду думати, час є", - заявив Петраков в інтерв'ю програмі "Профутбол".

"Переживаю, відповідальність величезна на мені, моїх хлопцях, футболістах", - зазначив в.о. головного тренера національної команди.

Нагадаємо, Шовковський входив також до тренерського штабу Андрія Шевченка.