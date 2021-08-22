Фото: EPA/UPG Менні Пак'яо і Йорденіс Угас

В Лас-Вегасі на T-Mobile Arena пройшов бій між чинним чемпіоном WBA Super у напівсередній вазі кубинцем Йорденісом Угасом (27-4, 12 КО) і першим, і наразі єдиним боксером, який став чемпіоном світу у восьми вагових категорія філіппінцем Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО), який в цьому поєдинку був явним фаворитом.

Однак, Угас зумів захистити титул.

Бій вийшов досить близьким. Більша активність Пак'яо могла переконати суддів у його перевазі. Однак заключний раунд агресивніше провів кубинець. І в підсумку, всі судді прийшли до одноголосного рішення, і віддали невелику перевагу Угасу: 115-113 і двічі 116-112.

35-річний кубинець викидав менше ударів, але був точнішим в процентному відношенні.

Pac Man викинув 815 ударів, але лише 130 або 16% потрапили в ціль. Угас викинув в два рази менше ударів - 405, але 151 удар був точним або 37%.

Кубинець записав в актив найбільш значущу перемогу в кар'єрі.

Що стосується великого Пак'яо, то після цього бою він, швидше за все, піде на почесний відпочинок.

Кращі моменти бою.