Однак, Угас зумів захистити титул.
Бій вийшов досить близьким. Більша активність Пак'яо могла переконати суддів у його перевазі. Однак заключний раунд агресивніше провів кубинець. І в підсумку, всі судді прийшли до одноголосного рішення, і віддали невелику перевагу Угасу: 115-113 і двічі 116-112.
35-річний кубинець викидав менше ударів, але був точнішим в процентному відношенні.
Pac Man викинув 815 ударів, але лише 130 або 16% потрапили в ціль. Угас викинув в два рази менше ударів - 405, але 151 удар був точним або 37%.
Кубинець записав в актив найбільш значущу перемогу в кар'єрі.
Що стосується великого Пак'яо, то після цього бою він, швидше за все, піде на почесний відпочинок.