Після поразки "Зорі" у Відні Австрія пішла у відрив від України в боротьбі за 10-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Після розгромної поразки луганської "Зорі" в матчі проти віденського "Рапіда" (0:3) в рамках першого поєдинку плей-оф Ліги Європи Україна не змогла поповнити свій багаж очок у таблиці коефіцієнтів УЄФА, залишившись на 11-й позиції.

Своєю чергою Австрія, яка йде 10-ю, збільшила відрив.

Крім "Рапіда", очки в скарбничку країни приніс "Штурм", який обіграв в тому самому турнірі словенську "Муру" (3:1), а в Лізі конференцій ЛАСК зіграв унічию з "Сент-Джонстоном" із Шотландії (1:1).

Таким чином, Австрія набрала 2,5 очка, якщо поділити на 5 команд, це дає 0.5 бала, і тепер у Австрії 30.050, а перевага над Україною становить 0.750 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 20 серпня.

Додамо, що у "Шахтаря" хороші шанси вийти до групового етапу Ліги чемпіонів, що відразу поповнить багаж України чотирма очками.

Однак і в Австрії є шанси на представництво в груповому етапі цього турніру. Чемпіон країни "Ред Булл Зальцбург" у першому матчі обіграв "Брондбю" - 2:1, і якщо команда проб'ється в груповий етап, то гандикап у таблиці коефіцієнтів між країнами збережеться.