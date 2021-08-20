У Відні місцевий "Рапід" у рамках плей-оф Ліги Європи приймав "Зорю" і домігся розгромної перемоги - 3:0.

Зазначимо, що підсумковий рахунок матчу не відображає характеру поєдинку. Як мінімум підлеглі Віктора Скрипника виглядали не гірше від господарів.

Але всі три голи гості створили собі самі.

На 29-й хвилині голкіпер "Зорі" Микита Шевченко невдало виніс м'яч у центр поля, після чого господарі миттєво доправили його на Таксіархіса Фунтаса, який переграв Віталія Вернидуба і точним ударом у нижній кут воріт відкрив рахунок у матчі - 1:0.

На 78-й хвилині після атаки гостей гравець "Рапіда" поблизу штрафного майданчика розрядив ситуацію відвертим виносом м'яча до центру поля, а там у силовій дуелі форвард Еркан Кара здобув перемогу над захисником Максимом Імерековим, вийшов один на один з голкіпером і подвоїв перевагу "Рапіда" - 2:0.

Футболісти "Зорі" були деморалізовані.

А контрольний постріл пролунав на 86-й хвилині, коли Жуніньо на фланзі в простій ситуації подарував м'яч супернику, пішов крос у штрафний, який замкнув Марко Грюлль - 3:0. І перспективи "Зорі" на вихід у груповий етап турніру стали ще більш примарними.

Через тиждень у Запоріжжі відбудеться поєдинок у відповідь.

У разі поразки за сумою двох матчів "Зоря" вирушить у групу Ліги конференцій.

Оновлення. Огляд матчу "Рапід" - "Зоря".