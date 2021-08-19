Напередодні пройшов матч 4-го туру Української прем'єр-ліги, в якому "Інгулець" приймав "Динамо".
При цьому петрівці приймали підлеглих Мірчі Луческу на київському стадіоні "Динамо" ім. Лобановського.
Тим несподіванішим був нічийний результат - 1:1.
Усе найцікавіше вмістилося в інтервалі з 71-ї по 76-ту хвилину.
Спочатку автоголом відзначився півзахисник номінальних господарів Михайло Шишка - 0:1.
А через 5 хвилин Ілля Коваленко, який вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок у матчі - 1:1.
"Динамо" втратило перші очки в чемпіонаті і тепер на два очки відстає від чернігівської "Десни".
У неділю, 22 серпня, на НСК "Олімпійський" відбудеться матч лідерів.
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