Кияни не втримали перевагу на "Динамо".

Напередодні пройшов матч 4-го туру Української прем'єр-ліги, в якому "Інгулець" приймав "Динамо".

При цьому петрівці приймали підлеглих Мірчі Луческу на київському стадіоні "Динамо" ім. Лобановського.

Тим несподіванішим був нічийний результат - 1:1.

Усе найцікавіше вмістилося в інтервалі з 71-ї по 76-ту хвилину.

Спочатку автоголом відзначився півзахисник номінальних господарів Михайло Шишка - 0:1.

А через 5 хвилин Ілля Коваленко, який вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок у матчі - 1:1.

"Динамо" втратило перші очки в чемпіонаті і тепер на два очки відстає від чернігівської "Десни".

У неділю, 22 серпня, на НСК "Олімпійський" відбудеться матч лідерів.

Оновлення.