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Бейсболіст довів, що заразився допінгом через сонцезахисний крем, і був виправданий

Адвокати якісно провели захист клієнта.

Бейсболіст довів, що заразився допінгом через сонцезахисний крем, і був виправданий
Фото: Twitter

Південнокорейський бейсболіст команди Doosan Bears, імені якого не розголошують, виправданий Корейським антидопінговим агентством (KADA) після того, як довів невинність у вживанні стимулятора під назвою меклофеноксат, повідомляє Yonhap.

KADA поінформувало офіс Корейської бейсбольної організації (KBO) про своє остаточне рішення щодо гравця.

При цьому наголошується, що цей препарат дійсно міститься в консерванті хлорпенсині, який використовується в деяких косметичних засобах (шампунях, лосьйонах і сонцезахисних кремах).

Адвокати бейсболіста посилалися на прецедент з американським бійцем ММА Робом Фронтом, який на початку цього року був виправданий USADA у справі про той самий меклофеноксат.

Фронт нібито "заразився" допінгом через сонцезахисний крем, який використовував за тиждень до позитивного тесту.

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