Роналду недвозначно дав зрозуміти, що не повернеться в "Реал"

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду прокоментував чутки про можливе повернення в "Реал".

Португалець зізнався, що вже написав свою історію в Мадриді і повністю зосереджений на справах у нинішньому клубі.

"Кожен, хто знайомий зі мною, знає, як сильно я зосереджений на своїй роботі. Менше розмов і більше дій - моє гасло від початку кар'єри. Однак з урахуванням усього, що було сказано і написано останнім часом, я повинен викласти свою позицію", - написав Роналду в Instagram.

"Більш ніж неповагою до мене як до людини і гравця є легковажне висвітлення мого майбутнього в ЗМІ. Також це неповага до всіх клубів, які згадуються в цих чутках, їхніх гравців і персоналу.

Моя історія в "Реалі" вже написана. Вона обчислюється словами і числами, трофеями і титулами, записами і заголовками. Вона в клубному музеї на "Сантьяго Бернабеу", а також у свідомості кожного вболівальника клубу. Крім моїх досягнень, за ці дев'ять років у мене виникли почуття глибокої прихильності і поваги, які я зберігаю донині і завжди буду плекати. Я знаю, що назавжди залишуся в серцях справжніх фанатів "Реала", а вони завжди будуть у моєму серці", - заявив CR7.

"Я порушую мовчанку, щоб сказати, що не можу дозволити людям продовжувати грати з моїм ім'ям. Я, як і раніше, зосереджений на своїй кар'єрі і роботі, відданий справі і готовий до всіх викликів, з якими мені доведеться зіткнутися. Усе решта? Усе решта просто розмови", - підсумував Кріштіану.