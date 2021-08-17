"Челсі" продав форварда в "Рому" за € 40 млн

"Челсі" на своєму офіційному сайті повідомив про продаж у "Рому" форварда Теммі Абрахама.

23-річний англієць є вихованцем академії "синіх".

"Теммі завжди будуть раді на "Стемфорд Брідж" як рідному. Усі ми раділи, спостерігаючи за його успіхами в академії і основній команді, і ми вдячні за його внесок у наш успіх на дорослому і юнацькому рівні", - заявила директорка Chelsea F.C. Марина Грановська.

Раніше повідомлялося, що клуби домовилися про ціну за Абрахама в розмірі € 40 млн. При цьому в лондонського клубу буде опція зворотного викупу гравця за € 80 млн, яка чинна до червня 2023 року.

У сезоні-2020/2021 на рахунку Абрахама 32 зустрічі за "Челсі" в усіх турнірах, у яких йому вдалося відзначитися 12 забитими м'ячами і 6 результативними передачами.

Нагадаємо, 4 дні тому "Челсі" здійснив найдорожчий трансфер в історії клубу.