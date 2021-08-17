Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
ГоловнаСпорт

"Челсі" продав форварда в "Рому" за € 40 млн

Теммі Абрахам тимчасово став римлянином.

"Челсі" продав форварда в "Рому" за € 40 млн
Теммі Абрахам
Фото: AS Roma

"Челсі" на своєму офіційному сайті повідомив про продаж у "Рому" форварда Теммі Абрахама.

23-річний англієць є вихованцем академії "синіх".

"Теммі завжди будуть раді на "Стемфорд Брідж" як рідному. Усі ми раділи, спостерігаючи за його успіхами в академії і основній команді, і ми вдячні за його внесок у наш успіх на дорослому і юнацькому рівні", - заявила директорка Chelsea F.C. Марина Грановська.

Раніше повідомлялося, що клуби домовилися про ціну за Абрахама в розмірі € 40 млн. При цьому в лондонського клубу буде опція зворотного викупу гравця за € 80 млн, яка чинна до червня 2023 року.

У сезоні-2020/2021 на рахунку Абрахама 32 зустрічі за "Челсі" в усіх турнірах, у яких йому вдалося відзначитися 12 забитими м'ячами і 6 результативними передачами.

Нагадаємо, 4 дні тому "Челсі" здійснив найдорожчий трансфер в історії клубу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також