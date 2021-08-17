Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
ГоловнаСпорт

Гравець "Галатасарая" під час матчу свідомо вдарив кулаком і головою в голову одноклубника

Маркао вилучили з поля на 63-й хвилині.

Гравець "Галатасарая" під час матчу свідомо вдарив кулаком і головою в голову одноклубника
Фото: Fanatik

У стартовому турі турецької Суперліги "Галатасарай" на виїзді грав з "Гіресунспором" і домігся перемоги - 2:0.

У другому таймі бразильський легіонер "Галатасарая" Маркао щось не поділив зі своїм партнером Керемом Актюркоглу і кинувся на турка з кулаками.

Актюркоглу навіть отримав удар головою в голову від Маркао.

У підсумку бразильця вилучили з поля на 63-й хвилині, а Актюркоглу через дві хвилини замінили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також