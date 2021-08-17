У стартовому турі турецької Суперліги "Галатасарай" на виїзді грав з "Гіресунспором" і домігся перемоги - 2:0.
У другому таймі бразильський легіонер "Галатасарая" Маркао щось не поділив зі своїм партнером Керемом Актюркоглу і кинувся на турка з кулаками.
Актюркоглу навіть отримав удар головою в голову від Маркао.
У підсумку бразильця вилучили з поля на 63-й хвилині, а Актюркоглу через дві хвилини замінили.
Galatasaray'da futbolcular birbirine girdi.— Karşı Gazete (@KarsiGazete) August 16, 2021
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atan Marcao, kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/98NLQu1jFo