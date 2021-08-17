Маркао вилучили з поля на 63-й хвилині.

У стартовому турі турецької Суперліги "Галатасарай" на виїзді грав з "Гіресунспором" і домігся перемоги - 2:0.

У другому таймі бразильський легіонер "Галатасарая" Маркао щось не поділив зі своїм партнером Керемом Актюркоглу і кинувся на турка з кулаками.

Актюркоглу навіть отримав удар головою в голову від Маркао.

У підсумку бразильця вилучили з поля на 63-й хвилині, а Актюркоглу через дві хвилини замінили.